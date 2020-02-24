تسجيل أول إصابة لسعودي بكورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت وزارة الصحة إنها تنسق مع وزارة الصحة الكويتية بخصوص علاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا والقادم من إيران؛ مبينة أنه سيبقى في الكويت لحين شفائه.
وقالت عبر حسابها في “تويتر”: إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية، عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس #كورونا الجديد نوضح أن التنسيق قائمٌ مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه -بإذن الله-، وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
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