سوني تطلق هاتفها Xperia L4

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سوني عن إطلاق هاتفها الذكي Xperia L4 الجديد من الفئة منخفضة التكلفة مع تجهيزه بشاشة سينمائية 21:9 مطولة، والتي ظهرت قبل عام في هواتف الفئة الفاخرة.



ويتيح الهاتف الجديد للمستخدم عرض الأفلام بدون أشرطة سوداء على شاشة HD قياس 6.2 بوصة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف سوني Xperia L4 الجديد على كاميرا ثلاثية ومعالج ميدياتيك P22 ثماني النواة وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، كما يوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الجهاز.

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وتعول الشركة اليابانية في هاتفها الذكي الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 9، كما يمتاز الجهاز الجديد بوجود بطاقتي SIM وبطارية بسعة 3580 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 3 جيجابايت، وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 جيجابايت، والتي يتم توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

وأعلنت شركة سوني عن طرح جهاز Xperia L4 الجديد في الأسواق باللون الأسود أو الأزرق خلال أبريل/ نيسان المقبل.