ووهان الصينية تسمح لغير المصابين بكورونا بالمغادرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، الإثنين، تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة على مدينة ووهان منذ شهر تقريبا، بعد تفشّي وباء كورونا المستجدّ فيها.



وأوضحت بلدية ووهان، الواقعة في وسط الصين أنّ السكّان غير المقيمين بصورة دائمة سيُسمح لهم بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم عوارض الإصابة بالفيروس، ولم يحصل أيّ احتكاك بينهم وبين مصابين بالفيروس.

ومدينة ووهان البالغ عدد سكّانها حوالى 11 مليون نسمة، تخضع عملياً منذ 23 يناير/كانون الثاني لحجر صحّي بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدّية منها وإليها في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء.

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وذكر بيان للبلدية أن الأشخاص الذين لديهم أسباب خاصة لمغادرة المدينة، بينهم الذين يحتاجون إلى علاج من حالات طبية أخرى والذين يقومون بأعمال منع تفشي الوباء، يمكنهم مغادرة المدينة أيضا.

ويتعين على الراغبين في المغادرة طلب إذن السلطات المحلية مسبقا.

ولا يسمح للسيارات المغادرة بنقل أكثر من شخصين أحدهما السائق في وقت واحد، وفق البلدية.

وعندما يصل المغادرون محطاتهم خارج ووهان يتعين عليهم التسجيل لدى السلطات المحلية ومراقبة صحتهم لفترة 14 يوما، وفق البيان.

وظهر الوباء الذي أطلق عليه "كوفيد-19" لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان أواخر ديسمبر/كانون الأول، وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.