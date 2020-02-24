تعرف على طرق العناية اليومية بالبشرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تحرص كثير من الفتيات على العناية اليومية بالبشرة؛ لحمايتها من المشكلات والحفاظ على نضارتها، سواء من خلال اتباع روتين يحميها من التعرض للشمس أو باستخدام منظف فعال يعمل على التخلص من الخلايا الميتة وترطيبها.
تتعدد طرق العناية اليومية بالوجه، وتكثر الخطوات الي يمكن اتباعها للحفاظ على رونق البشرة وضمان إطلالة مشرقة ونضارة متجددة، لكن يمكن تلخيصها في 8 خطوات.
طرق العناية اليومية بالوجه
الترطيب
من المهم ترطيب البشرة يوميا للحفاظ على نضارتها، ويجب اختيار أنواع كريمات خالية من العناصر الكيميائية، ووضعها برفق وبحركات دائرية؛ لضمان نتيجة أفضل.
التقشير
من الخطوات المهمة التي تجعل البشرة جذابة وتساعد على التخلص من الجلد الميت وانسداد المسام، مع مراعاة تكرار عملية التقشير مرتين أسبوعيا.
الماء
شرب الماء بكميات كبيرة يوميا يساعد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي، ويقلل من ظهور البثور والحبوب التي تصيبها، ويخلصها من السموم الموجودة بالجلد، ما يجعلها تبدو صافية وخالية من المشكلات، فضلا على حمايتها من التجاعيد المبكرة.
الشمس
استخدام واقٍ من أشعة الشمس من أولويات الاهتمام بالبشرة خلال اليوم، لحمايتها من الإسمرار أو الإصابة بالحروق والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة.
التنظيف
العناية بالبشرة وتنظيفها يوميا باستخدام الماء الدافئ ضروري لفتح المسام، لكن يجب عليك اختيار غسول يناسب نوع بشرتك، وبتنظيفها بحركات دائرية لمدة دقيقتين ثم غسلها بماء بارد.
الأقنعة
استخدام أقنعة البشرة الطبيعية مرحلة مهمة جدا في العناية اليومية بالوجه، إذ يمدها بالعناصر الغذائية التي تحتاجها، لذا من الضروري الابتعاد عن الأقنعة التي تحتوي على مواد كيميائية واستبدالها بالمكونات الطبيعية، ولا يترك أي قناع على البشرة لمدة أطول من ربع ساعة.
المكياج
قبل الخلود إلى النوم يجب غسل البشرة جيدا وإزالة المكياج، إذ إن ترك مستحضرات التجميل على البشرة يؤثر عليها سلبيا ويتسبب في جفافها وظهور الحبوب.
الغذاء
تناول الغذاء الصحي مثل الفواكه والخضراوات والابتعاد عن الأطعمة السريعة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين يجعل البشرة تبدو أصغر سنا، ويحافظ على نضارتها وحيويتها، لذا يجب اختيار أنواع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن.
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