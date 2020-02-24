شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن إنشاء هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء «هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة».

ونص المرسوم رقم ( 6 ) لسنة 2020 على أن تُنشأ بموجبه هيئة حكومية مستقلة في إمارة الشارقة تسمى: «هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة»، تكون جهة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

ويصدر قانون بتنظيم هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة وأهدافها واختصاصاتها وشؤونها كافة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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