وزير المالية الفرنسي يقول بأن بلاده مستعدة لمساعدة لبنان مالياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير قوله: إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان مالياً، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذراً من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.

وقال الوزير الفرنسي لرويترز في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين الأحد «فرنسا مستعدة دائماً لمساعدة لبنان. لقد كانت الحال دائماً في الماضي وستكون هذه هي الحال في المستقبل».

وأضاف «إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا موجودة».

وتصاعدت الأزمة الاقتصادية الطويلة في لبنان العام الماضي وسط تباطؤ تدفقات رأس المال في البلاد واندلاع الاحتجاجات على النخبة الحاكمة.

ومع تفاقم الأزمة وتأثيرها بشدة في عموم اللبنانيين، لا يوجد أي مؤشر على المساعدات الخارجية.

وقال وزير المالية السعودي يوم الأحد إن المملكة على اتصال بالحلفاء والهيئات الدولية لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحتها بيروت.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لرويترز في مقابلة إن واشنطن تتابع الوضع عن كثب. وأضاف «إنه أمر نتابعه.. القضايا السياسية والاقتصادية هناك. اهتمامنا بالشعب اللبناني. نريد أن تكون هناك بيئة آمنة حيث يمكنهم النجاح اقتصادياً والعيش كما يريدون».

وناقش فريق من صندوق النقد الدولي جميع الخيارات الممكنة في اجتماعاته الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين، الذين يسعون للحصول على مشورة فنية لمعالجة الأزمة في الوقت الذي تبحث فيه بيروت خطة للتعامل مع مدفوعات الديون قريبة الأجل.

وقال لو مير إن ثمة حاجة ماسة لأن تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات لتحسين الوضع على الأرض.

وأردف قائلاً «نريد التحرك في المنتديات الرسمية ونعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يكون له دور يلعبه في مرحلة ما ولكن الأمر متروك للحكومة اللبنانية... لكن إذا كانت هناك أي حاجة للمساعدة، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، فإننا على استعداد لتقديم العون».