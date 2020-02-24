شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سبعة في إطلاق نار في سوق بولاية تكساس الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مسلح النار في سوق شعبية في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية، فأصاب سبعة أشخاص في منطقة معروفة بسكانها المنحدرين من أصول إسبانية وتم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم.
وقال إيد جونزاليس قائد شرطة مقاطعة هاريس على تويتر «لم يصب أحد بجروح خطيرة».
وأضاف أن بعض المصابين نقلوا للمستشفى وإن بعض الإصابات ربما كانت نتيجة ارتداد الرصاص.
وقال «نعتقد في هذه المرحلة أن كلها إصابات طفيفة وسطحية... تم اعتقال رجل في الموقع».
ووقع إطلاق النار أثناء إقامة سوق الأحد في تلك المنطقة المزدحمة.
وقال جونزاليس في إفادة صحفية «كان هناك رقص حي يجري في ذلك الموقع هذا المساء. وكان بالداخل عدد كبير من الناس من بينهم أطفال».
وأضاف أن تحقيقاً يجري ولم تتوافر معلومات فورية عن دافع المهاجم، مضيفاً أن الهجوم وقع في نحو الساعة السابعة مساء.
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