«جمعية الصحفيين» تبحث التعاون الإعلامي في اجتماع بالقاهرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم ولجنة الحريات لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة.

ترأس وفد الجمعية محمد الحمادي، رئيس مجلس الإدارةK وعضوية فضيلة المعيني، نائبة رئيس المجلس، وعبد الرحمن البستكي، أمين السر العام.

وقال الحمادي إن الاجتماع ناقش تقرير نشاط الاتحاد من يناير/ كانون الثاني 2018 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2019 الذي قدمه خالد ميري، الأمين العام للاتحاد. كما ناقش التقرير المالي عن عام 2019 وقدمه ناصر أبوبكر، الأمين المالي للاتحاد، نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف أن وفد الجمعية بحث مع رؤساء الجمعيات والاتحادات والهيئات الصحفية المشاركة في الاجتماع، سبل التعاون الصحفي والإعلامي، بما يخدم الصحفيين في التدريب.

وخلال الاجتماع وافق المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، على عقد المؤتمر العام القادم للاتحاد، الذي تجرى فيه الانتخابات على الأمانة العامة للاتحاد بلبنان، في بداية إبريل/ نيسان. كما صادق المكتب على انضمام نقابة الصحفيين في جمهورية جيبوتي إلى عضوية الاتحاد، بعد استكمال الشروط.

وناقش الاجتماع الأوضاع السياسية في العالم العربي والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، وخطة عمل لجنتي التدريب واللجنة الدائمة للحريات خلال الفترة القادمة، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين، والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.

وأصدر المجتمعون بياناً ناشدوا فيه زملاءهم في النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية إلى فتح مجالات التعاون مع الصحفيين الفلسطينيين، وإسنادهم والتنسيق معهم في ما يواجهونه من اعتداء.

وعبر الاتحاد عن إدانته وتجريمه لأي اعتداء على الصحفيين. (وام)