شركة ويكو تعلن عن إطلاق هاتفها الذكي View 4 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ويكو عن إطلاق هاتفها الذكي View 4 الجديد ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي تمتاز بفترة تشغيل تمتد إلى 3 أيام.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن الهاتف الذكي الجديد يزخر بشاشة HD قياس 6.52 بوصة، ويعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10.

Advertisements

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف View 4 الجديد على كاميرا ثلاثية مع وظيفة جوجل Lens ومعالج ميدياتيك A25 ثماني النوى مع وجود زر إضافي لتطبيق المساعد الصوتي، وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3 جيجابايت والذاكرة الداخلية بسعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن الجانب الخلفي للجهاز مصنوع من اللدائن البلاستيكية، ولكنه يأتي بمظهر الزجاج اللامع.

ومن المقرر طرح الهاتف الذكي الجديد بدءا من 24 فبراير/شباط الجاري بتكلفة تبلغ 170 يورو.

وتخطط شركة ويكو لإطلاق الإصدار Lite من هاتفها الذكي الجديد ببطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت خلال شهر أبريل/نيسان المقبل وبتكلفة تبلغ 130 يورو.