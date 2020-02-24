شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنستغرام يختبر خاصية جديدة لعرض "آخر المشاركات" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستغرام اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدم الوصول إلى أحدث الفيديوهات والصور التي بثها الأشخاص الذين يتابعهم حتى لو لم يتمكن من متابعة ذلك في وقت البث. وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خيار "آخر المشاركات" ستظهر في صورة نافذة تلقائية فوق نافذة المشاركات الرئيسية وتنقل المستخدم إلى مساحة خاصة تعرض أحدث المحتويات التي بثها المستخدمون الذين يتابعهم. في الوقت نفسه فإن هذا الخيار لا يشبه خيار "الأحدث" الذي يعكس الترتيب الزمني للمشاركات المعروضة على فيس بوك الذي يمتلك موقع إنستغرام. وسيتيح الخيار الجديد في حال إطلاقه مساعدة مستخدمي إنستغرام الذين يريدون التأكد من أنه لم تفتهم أي مشاركات للشخصيات التي يتابعونها. وكانت جين مانشون وونج، المدونة التكنولوجية والخبيرة في الهندسة العكسية، هي التي اكتشفت وجود الشفرة التجريبية الخاصة بالخيار الجديد على موقع إنستغرام. وقد تمكنت وونج من تصوير شاشة الموقع التجريبية وعليها شفرة الخاصية الجديدة على نسخة تطبيق إنستغرام التي تعمل مع نظام التشغيل أندرويد للأجهزة الذكية.



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