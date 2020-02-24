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سوري عاد من أوروبا ليقتل زوجته "رجما بالحجارة"

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جانب من مدينة كوباني (أرشيف) دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab جانب من مدينة كوباني (أرشيف) أقدم مواطن سوري على قتل زوجته رجما بالحجارة، وذلك عقب عودتهما مع طفلهما من الدنمارك، وفقا لما ذكرت مواقع سورية محلية، الأحد.

وذكرت التقارير أن الرجل أقدم أيضا على قتله طفله البالغ من العمر 10 أعوام، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في بلدة كوباني "عين العرب" في  محافظة ريف حلب.

وأوضح موقع "أورينت نت" أن رجلا أقدم مساء السبت على قتل زوجته وابنه في منطقة حراجية (غابة) غرب مدينة كوباني، الخاضعة للإدارة الذاتية التابعة لقوت سوريا الديمقراطية.

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مقدم بواسطة: DW

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وبحسب موقع "شبكة أخبار كوباني" قام الزوج بقتل زوجته البالغة من العمر 27 عاماً رجماً بالحجارة حتى الموت، دون معرفة أسباب إقدامه على تلك الجريمة الشنعاء.

وقد سارع القاتل إلى تسليم نفسه إلى سلطات الإدارة الذاتية، التي باشرت التحقيق في الحادثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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