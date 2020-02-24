سوري عاد من أوروبا ليقتل زوجته "رجما بالحجارة"

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وذكرت التقارير أن الرجل أقدم أيضا على قتله طفله البالغ من العمر 10 أعوام، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في بلدة كوباني "عين العرب" في محافظة ريف حلب.
وأوضح موقع "أورينت نت" أن رجلا أقدم مساء السبت على قتل زوجته وابنه في منطقة حراجية (غابة) غرب مدينة كوباني، الخاضعة للإدارة الذاتية التابعة لقوت سوريا الديمقراطية.
مطار تمبلهوف في برلين.. من مطار نازي إلى مركز لإيواء اللاجئين
مقدم بواسطة: DW
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مطار تمبلهوف في برلين.. من مطار نازي إلى مركز لإيواء اللاجئين
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وبحسب موقع "شبكة أخبار كوباني" قام الزوج بقتل زوجته البالغة من العمر 27 عاماً رجماً بالحجارة حتى الموت، دون معرفة أسباب إقدامه على تلك الجريمة الشنعاء.
وقد سارع القاتل إلى تسليم نفسه إلى سلطات الإدارة الذاتية، التي باشرت التحقيق في الحادثة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.