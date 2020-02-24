سوري عاد من أوروبا ليقتل زوجته "رجما بالحجارة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab جانب من مدينة كوباني (أرشيف)

وذكرت التقارير أن الرجل أقدم أيضا على قتله طفله البالغ من العمر 10 أعوام، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في بلدة كوباني "عين العرب" في محافظة ريف حلب.

وأوضح موقع "أورينت نت" أن رجلا أقدم مساء السبت على قتل زوجته وابنه في منطقة حراجية (غابة) غرب مدينة كوباني، الخاضعة للإدارة الذاتية التابعة لقوت سوريا الديمقراطية.

مطار تمبلهوف في برلين.. من مطار نازي إلى مركز لإيواء اللاجئين

مقدم بواسطة: DW

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وبحسب موقع "شبكة أخبار كوباني" قام الزوج بقتل زوجته البالغة من العمر 27 عاماً رجماً بالحجارة حتى الموت، دون معرفة أسباب إقدامه على تلك الجريمة الشنعاء.

وقد سارع القاتل إلى تسليم نفسه إلى سلطات الإدارة الذاتية، التي باشرت التحقيق في الحادثة.