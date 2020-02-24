أقوى هاتف من شاومي لعشاق ألعاب الموبايل

كشفت تسريبات تقنية أن شركة شاومي الصينية تقوم حالياً بتطوير هاتفاً ذكياً تم وصفه بأنه سيكون أفضل هاتف مُخصص لعشاق الألعاب الإلكترونية، حيث سيتم طرحه في الأسواق خلال الأسابيع المقبل.
ووفقاً لهذه التسريبات، فإن الهاتف الجديد واسمه Xiaomi Black Shark 3 سيأتي بذاكرة وصول عشوائية سعتها 16 جيجابايت، وهي الأكبر في الهواتف الذكية حتى الآن، مما سيمنحه إمكانيات هائلة لمعالجة الصور والبيانات بسرعة فائقة، ليكون مثالياً لمحبي ألعاب الفيديو.
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وسيضم الهاتف معالج من نوع snapdragon-855 أو snapdragon-865، وموديم حديث، بشكل يمكنه من التعامل بكفاءة مع شبكات الجيل الخامس 5G، وحتى يتمكن كذلك من استقبال البيانات والصور بسرعة عالية للغاية.
جدير بالذكر أن شركة شاومي الصينية أصدرت خلال العام الماضي نسخة أخرى من هذا الهاتف حملت اسم Black Shark، حيث تم تصنيفه وقتها بأنه أقوى هاتف لعشاق ألعاب الموبايل.
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حيث احتوى ذلك الهاتف على معالج snapdragon-845، وذاكرة وصول عشوائية سعتها 12 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام تبريد خاص يساعده على منع ارتفاع درجة حرارة معالجه عند استخدامه لساعات طويلة.المزيد:
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