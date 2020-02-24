شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة أخر فى هجوم مسلح بوسط العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة جراء هجوم مسلح على قضاء "بلد" بمحافظة صلاح الدين الواقعة وسط البلاد، وأفادت الخلية العراقية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن مسلحين مجهولين هاجموا أحد الكافيهات والملاعب فى قضاء "بلد"، مما أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص.. مشيرة إلى أن القوات الأمنية شنت عملية واسعة النطاق عقب الهجوم للبحث عن العناصر الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويشهد العراق، بين الحين والآخر انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية غالبا ما تؤدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتشن القوات الأمنية على إثرها عمليات فى مناطق متفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد اعتقلت مساء أمس الأحد، 7 من عناصر من تنظيم "داعش" فى الموصل، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إن فوج طوارئ الشرطة الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكن من إلقاء القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية وضبط سيارة تعود لأحد عناصر التنظيم".

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وأضاف، أن اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة ، وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان المساجد والبقية كانوا بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند - خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل- ، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم فى مناطق وأحياء ( عدن والزهراء والقاهرة ) فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وكانت الشرطة العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق عن صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى شرق محافظة صلاح الدين.

وأعلنت الشرطة العراقية فى بيان لها فى وقت سابق، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قوات شرطة الطاقة تصدت لهجوم نفذته عصابات تنظيم "داعش " الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى فى قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين .