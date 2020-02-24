شكرا لقرائتكم خبر عن قطر: سنخضع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الخطوط الجوية القطرية فى بيان اليوم الاثنين، إن قطر ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء فى منازلهم أو فى منشأة للحجر الصحى لمدة 14 يوما بسبب مخاوف من تفشى فيروس كورونا المستجد.

أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية اليوم الإثنين وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد.

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وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الوفاة السابعة لرجل يبلغ من العمر 62 عاما توفى أمس الأحد متأثرا بالفيروس فى مستشفى فى بلدة "تشونجدو" بجنوب شرق البلاد، وبلغ إجمالى حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد 763 حالة، وذلك بعد تسجيل 161 حالة إصابة جديدة.

وفى سياق متصل، اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس في جنيف، لمناقشة الاستجابة لانتشار فيروس "كورونا" وسبل التعاون لمكافحة الفيروس.