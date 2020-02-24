الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

طالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإثنين، المجتمع الدولي بـ "التحرك بشكل فوري"، لوقف التصعيد الإسرائيلي الأمريكي، على الأرض الفلسطينية.



جاء كلام أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال إن الخرائط الأمريكية الإسرائيلية، التي تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرب الانتهاء من رسمها وفق صفقة القرن الأمريكية المزعومة، "لن تعطي شرعية لأحد".

وأردف قائلا إن "الاستيطان جميعه إلى زوال".



وأضاف "لا يمكن تحويل هذه الخرائط المخالفة لقرارات الشرعية الدولية إلى سياسة أمر واقع".

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واعتبر أن "الخارطة الوحيدة التي يمكن الاعتراف بها والتعامل معها هي خارطة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

والجمعة، أشار "نتنياهو" في مقابلة صحيفة مع "الجروزالم بوست" العبرية، إلى عمل لجنة أمريكية - إسرائيلية مشتركة على رسم خرائط الضم بالضفة الغربية وفق صفقة القرن الأمريكية.

وصرح نتنياهو"المنتهية ولايته" قائلا "سنعمل على المضي قدمًا في هذه الخطة بمجرد الانتهاء من عملية رسم الخرائط، ولن تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً طالما أعيد انتخابي".

وتأتي هذه التصريحات قبيل جولة انتخابية جديدة في إسرائيل.

وأعلن ترامب، في 28 يناير/كانون ثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.