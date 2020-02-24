بسبب "كورونا".. إغلاق المنفذ العراقي البري الوحيد مع الكويت

العراق/علي جواد/الخليج 365



كشف مصدر في دائرة الجمارك العراقية، الاثنين، عن إغلاق منفذ سفوان البري والوحيد في محافظة البصرة جنوبي البلاد مع دولة الكويت، أمام حركة البضائع والمسافرين، بطلب من الأخيرة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لـ "الخليج 365"، إن "إدارة منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة، قررت إغلاق المنفذ بالكامل ابتداء من اليوم (الإثنين) أمام حركة البضائع والمسافرين بين العراق ودولة الكويت".



وأوضح المصدر أن "الاجراء جاء تلبية لطلب رسمي تقدمت به دولة الكويت"، مشيرا إلى أن "المنفذ سيغلق حتى إشعار آخر، خوفا من انتقال فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الإثنين، إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا، بعد عودتهم من إيران، بحسب الوكالة الرسمية.

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فيما أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و594 شخصا، وإصابة 77 ألفا و150 آخرين.



وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 150 شخصًا.



وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.