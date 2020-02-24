الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بكورونا

الكويت/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد الإيرانية أظهرت وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID19.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 سنة، والثانية لمواطن سعودي (61 سنة)، وحالتهما الصحية إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.
وأضافت، أن الحالة الثالثة لشخص (بدون جنسية،21 سنة) وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض عليه.
وبينت أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.
وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
من جهة أخرى، أوقفت الصحة الكويتية الإجازات لجميع العاملين فيها.
ونص التعميم الذي اصدره وكيل الوزارة، مصطفى رضا، على إيقاف الإجازات حتى إشعار آخر.
وأعلنت الكويت الأحد إجلاء 800 من رعاياها من إيران.
وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 8 وفيات، و43 إصابة.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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