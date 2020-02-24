البحرين تكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وأضاف البيان، أنه "تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية".

وأعلنت الكويت والعراق والأردن وتركيا تعليق رحلات الخطوط الجوية من إيران وإليها وتعليق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية لها في الوقت الراهن، إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات، في إجراء احترازي منعا لانتشار المرض وحماية لمواطنيها.

Advertisements

وبحسب معطيات حديثة لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 8، والمصابين إلى 43.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.