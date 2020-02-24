الحوثيون: غارات التحالف تدمر مرافق مطار تعز كليا

اليمن/ الخليج 365



قالت جماعة الحوثي اليمنية، إن الغارتين اللتين نفذهما التحالف مساء الأحد، أدتا إلى تدمير ما تبقى من مرافق مطار تعز (جنوب).



جاء ذلك في بيان صادر عما تسمى وزارة النقل التابعة لحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، نشرته وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وقال البيان إن "طيران التحالف شن مساء الأحد، غارتين على مطار تعز استهدفت الأولى مبنى صالة المطار فيما استهدفت الثانية مرسى الطائرات، مخلفا إضرار جسيمة".



وأضاف أن "الطيران استهدف خلال الفترة الماضية مطار تعز بسلسلة غارات دمرت 60 في المائة من مرافقه فيما أدت غارتا الأحد إلى تدمير كلي لمرافق المطار".



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وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على التحالف لإيقاف استهداف الأعيان المدنية والأطفال والنساء ورفع الحصار الذي تسبب في أوضاع إنسانية كارثية.



ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر، غير أن التحالف شدد في بيانات سابقة على حرصه تجنيب المرافق المدنية أي هجمات، مقرا بوقوع أخطاء في بعض الغارات الجوية.



ويقع مطار تعز في الجهة الشرقية للمحافظة، ويخضع لسيطرة الحوثيين.

وتوقفت الرحلات الجوية فيه مطلع العام 2015 جراء الظروف الميدانية الناجمة عن الصراع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.