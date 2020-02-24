إجراءات تحميك من "كورونا" على متن الطائرات والسفن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

رغم تفشي فيروس "كورونا الجديد" في دول أخرى غير الصين منها كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان، فإن منظمة الصحة العالمية ما زالت لا تنصح بفرض أية قيود ‏بشأن حركة السفر أو التبادل التجاري بين الدول.



‏وتشجع المنظمة المسافرين في حال ظهور أعراض توحي بإصابتهم باعتلالات تنفسية، سواء قبل ‏سفرهم أو أثناء السفر أو بعده، ضرورة طلب الحصول على العناية الطبية واطلاع من يزودهم ‏بخدمات الرعاية الصحية على تاريخ سفرهم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية.

كما دعت البلدان إلى القيام بما يلي لتأمين المسافرين وفقاً لما تنص عليه اللوائح الصحية الدولية:‏

1- تدريب الموظفين، وإتاحة المساحات المناسبة، وتخزين المعدات الكافية في ‏نقاط الدخول لتقييم حالات المسافرين وتزويدهم بالتدابير العلاجية.

2- اتخاذ ما يلزم من إجراءات للإبلاغ عن أي حالات مرضية بين المسافرين المرضى حتى وصولهم إلى نقاط الدخول، ‏وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل نقاط الدخول من قبل السلطات الصحية الوطنية.

3- تنظيم عملية نقل المسافرين المصابين بأعراض مرضية نقلاً آمناً إلى المستشفيات أو المرافق ‏المخصصة للعلاج لغرض تقييم حالتهم وعلاجهم سريرياً.

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4- وضع خطة فعالة بشأن احتواء طوارئ الصحة العمومية موضع التنفيذ بنقاط الدخول لغرض ‏الاستجابة لما يستجد من أحداث.

وطالبت المنظمة المسافرين الدوليين بمراعاة الآتي قبل السفر:

1- تجنب مخالطة المصابين بالتهابات تنفسية حادة مخالطة حميمة.

2- المواظبة على غسل اليدين مراراً وتكراراً، وخاصةً عقب مخالطة المصابين باعتلالات.

3- تجنب مخالطة حيوانات المزارع أو الحيوانات البرية مخالطة حميمة، سواء كانت حية أم نافقة.

4- مراعاة المسافرين المصابين بأعراض التهاب تنفسي حاد ممارسة آداب السعال مثل: ‏(الابتعاد عن الأفراد بمسافة كافية، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس بمناديل أو قطع ‏قماش يمكن التخلص منها، وغسل اليدين).‏

5- تزويد الممارسين في مجال الصحة وسلطات الصحة العمومية المسافرين بمعلومات ‏تقلل خطورة إصابتهم عموماً بالالتهابات التنفسية الحادة عن طريق الاستعانة بالعيادات ‏الصحية والوكالات المعنية بشؤون السفر وشركات النقل ونقاط الدخول.‏