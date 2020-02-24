كورونا يسجل ارتفاعا بمعدلات الوفاة وتراجع الإصابات في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 23 فبراير، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 2592 شخصا.



وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن بر الصين الرئيسي سجل 409 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، منخفضا عن يوم السبت الذي سجل 648 حالة إصابة، وأن عدد حالات الوفاة الجديدة ارتفع إلى 150 حالة مقابل 97 حالة خلال نفس الفترة.

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وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي وصل الآن إلى 77150 حالة.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" أنه منذ بداية تفشي الفيروس تماثل للشفاء 24 ألفا و734 شخصا من المصابين وغادروا المستشفيات.

من ناحية أخرى سمحت السلطات الصينية لغير المصابين بفيروس كورونا الجديد، بمغادرة مدينة ووهان.