شركة سوني تطلق هاتفها Xperia L4 الجديد بشاشة سينمائية وتقنية NFC

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

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أطلقت شركة سوني هاتفها الذكي Xperia L4 الجديد من الفئة منخفضة التكلفة مع تجهيزه بشاشة سينمائية 21:9 مطولة، والتي ظهرت قبل عام في هواتف الفئة الفاخرة، وبالتالي يمكن للمستخدم عرض الأفلام بدون أشرطة سوداء على شاشة HD قياس 6.2 بوصة.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد على كاميرا ثلاثية ومعالج ميدياتيك P22 ثماني النوى وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، كما يوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الجهاز.

وتعول الشركة اليابانية في هاتفها الذكي الجديد على نظام التشغيل غوغل أندرويد 9، كما يمتاز الجهاز الجديد بوجود بطاقتي SIM وبطارية بسعة 3580 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 3 غيغابايت، وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 غيغابايت، والتي يتم توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية، وأعلنت شركة سوني عن طرح جهاز Xperia L4 الجديد في الأسواق باللون الأسود أو الأزرق خلال أبريل (نيسان) المقبل.