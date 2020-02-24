إيران تكشف عن مصدر انتشار "كورونا" في أراضيها

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

كشف وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، عن مصدر تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

وصرح نمكي للتلفزيون الرسمي اليوم، بأن أحد المتوفين جراء الفيروس الجديد في مدينة قم، تاجر زار الصين بعد بدء انتشار "كورونا" هناك، ويعتبر أنه ناقل المرض القاتل إلى إيران.

وأوضح الوزير أن هذه الزيارة نفذت عبر دولة ثالثة، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة من وإلى الصين "منذ اليوم الأول".

وأكد نمكي أن قم لا تزال مركز انتشار "كورونا" في البلاد، لكنه في الوقت نفسه، رفض الدعوات إلى فرض حجز صجي على هذه المدينة بأكملها.

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وشدد نمكي على أن سكان المدينة "فرضوا على أنفسهم حجرا صحيا تلقائيا"، مبديا ثقته بأنهم سيحاولون البقاء في منازلهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلى الشارع، ودعا المواطنين إلى الامتناع عن السفر من وإلى هذه المدينة.

وسجلت في إيران حتى الآن ثماني وفيات و43 حالة إصابة بالفيروس.

المصدر: RT