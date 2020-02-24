السلطان هيثم بن طارق يعلن أهم ركائز المرحلة المقبلة في عمان

دبي - بواسطة محمد فارس © / twitter.com/OmanNewsAgency سلطان عمان هيثم بن طارقالسلطان هيثم بن طارق يعلن أهم ركائز المرحلة المقبلة في عمان

أكد سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأحد، متابعته لخطى سلفه، السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية الشهر الماضي.

وقال السلطان هيثم في أول خطاب له وجهه للشعب العماني بعد فترة الحداد ونقلته وسائل الإعلام العمانية: "نقف على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ عمان، وماضون على طريق البناء والتنمية كما رسمه السلطان قابوس، لا سيما في السياسة الخارجية"، حيث شدد على حرصه على أن تبقى السلطنة ناشرة للسلام.

وصرح بأن العالم عرف عمان "عبر تاريخها المشرف، وأمنها، والسلام فيها"، مؤكدا حرصه على أن تظل رسالة عمان للسلام مستمرة.

وتعهد السلطان هيثم في كلمته، باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة والقيام بدراسات لتطوير آليات صنع القرار الحكومي.

كما وعد سلطان عمان بمراجعة أعمال الشركات الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.

وشدد أيضا على أنه سيبذل الجهود الممكنة لتطوير الإطار الوطني للتشغيل باعتبار أنه من ركائز الاقتصاد في القطاعين العام والخاص، مشيدا بالنهضة الشاملة التي قام بها السلطان قابوس للسلطنة خلال العقود الخمسة الماضية.

وأعرب عن شكره لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وشعوب العالم المختلفة لتقديم تعازيها في السلطان قابوس.

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المصدر: وكالات