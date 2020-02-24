غارات إسرائيلية على غزة.. وقذائف فلسطينية تطال جنوب إسرائيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty غارة إسرائيلية سابقة على قطاع غزة - أرشيفية

وقال الجيش الإسرائيلي، إن غاراته استهدفت مواقع تابعة لما يعرف بـ"جماعة الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة. وذكر شهود عيان، أن انفجارات مدوية وقعت شمالي القطاع.

وبالتزامن مع الغارات، قال مراسلنا في غزة، إن إطلاق القذائف تجدد من القطاع على جنوب إسرائيل.

وكان مراسل "سكاي نيوز" قد ذكر أن صافرات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه إسرائيل من غزة. وفي أعقاب ذلك، قررت بلدية عسقلان فتح الملاجئ العامة.

يأتي هذا التطور، بعدما فتح الجيش الإسرائيلي النار، الأحد، على عدد من الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة المحاصر والدولة العبرية، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.

وازدادت وتيرة الهجمات الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي لقيت ترحيبا إسرائيليا وتنديدا فلسطينيا وعربيا.

ومنذ إعلان الخطة في 28 يناير، تضاعف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والبالونات المتفجرة والحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.