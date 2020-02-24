شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: قوة أمريكية تعتقل شيخ عشيرة فى عملية انزال جوى بمحافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقى فى محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، بأن قوة أمريكية اعتقلت شيخ عشيرة العبيد بعملية انزال جوى فى المحافظة.

وقال المصدر فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، - "إن قوة أمريكية مدعومة بقوة عراقية نفذت عملية انزال جوى فى ناحية البغدادى 90كم غرب الرمادى، واعتقلت الشيخ معدى العبيدى وهو شيخ عشيرة العبيد من منزله فى الناحية".

وأضاف أن القوة نقلت العبيدى الى قاعدة عين الأسد فى ناحية البغدادى، دون الإشارة الى سبب الاعتقال.

يذكر أن الشيخ معدى العبيدى يعتبر من الشيوخ البارزة فى الأنبار بمواجهة تنظيم "داعش" والقاعدة سابقا، فضلا عن كونه شيخ عشيرة العبيد فى منطقة البغدادى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: قوة أمريكية تعتقل شيخ عشيرة فى عملية انزال جوى بمحافظة الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.