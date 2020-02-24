دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب: اختفاء مئات التطبيقات من على قوقل بلاي

حظرت شركة قوقل الأمريكية عدداً منالمخالفة للقواعد والتي كانت منتشرة حتى علىلا يتم استخدامها، كما حظرت عدداً منالتي تستخدم هذه الإعلانات، في الوقت الذي حظرت فيه الشركة التي تدير أكبر محرك بحث على الإنترنت مجموعة كبيرة من مطوري مثل هذه التطبيقات والإعلانات.

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شاهد أيضاً: سعودي يكشف حيلة رائعة لاستخدام خرائط قوقل بدون اتصال بالإنترنتوذكرت قوقل في بيان عبر الإنترنت أنها حذفت حوالي 600 تطبيق من متجرها الإلكتروني بلاي ستور بسبب هذه القاعدة، مضيفة أن مطوري هذه التطبيقات خالفوا سياسة الشركة بشأن الإعلانات المزعجة وسياسة المحظورات. كما تم حظر هؤلاء المطورين على منصتي آد موب وآد مانيجر التابعتين لشركة قوقل.

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شاهد أيضاً: هل ستنتهي صناعة الساعات السويسرية بسبب Apple Watch ؟ووفقا لتعريف الشركة الأمريكية التي تطور نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد للإعلانات المزعجة فإنها تلك التي تظهر للمستخدمين بطرق غير متوقعة بما في ذلك التي تتداخل في أو تؤثر على قابلية وظائف الجهاز للاستخدام. ومن هذه الحالات عندما يكون المستخدم يجري اتصالا هاتفياً بشخص آخر فتظهر بشكل غير متوقع نافذة إعلان مرتبط بأحد التطبيقات.

بالفيديو.. قوقل يساعد فتاة في العثور على جدها المتوفي بهذه الطريقة alqiyady 1 بالفيديو.. قوقل يساعد فتاة في العثور على جدها المتوفي بهذه الطريقة

شاهد أيضاً: بالفيديو.. قوقل يساعد فتاة في العثور على جدها المتوفي بهذه الطريقةونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة قوقل القول إنها اكتشفت أن هذا النوع من التطبيقات يتم تطويره بأساليب تعتمد على تكنولوجيا التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي. وبحسب تقرير، أعده موقع BuzzFeed، فإن معظم التطبيقات المحذوفة من متجر قوقل للتطبيقات هي تطبيقات مصدرها الصين والهند وسنغافورة، وموجهة معظمها للناطقين باللغة الإنجليزية، منها 40 تطبيقا من تطوير شركة “شيتا موبايل” Cheetah Mobile الصينية.

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وتداوم قوقل بصورة منتظمة ملاحقة التطبيقات المخالفة، التي تستخدم أساليب تحايل للربح من الإعلانات عبر خداع المستخدمين، بما فيها التطبيقات التي تستخدم برمجيات خبيثة لتحقيق ذلك.

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