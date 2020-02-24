محكمة التمييز الأردنية: جماعة الإخوان منحلة منذ عام 1953

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من العاصمة الأردنية عمان - أرشيفية قضت محكمة التمييز الأردنية، الأحد، بأنه لا يحق لجمعية جماعة الإخوان التي أنشئت عام 2015، أن ترث ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة طبقا لقانون الجمعيات الخيرية الصادر عام 1953. وجاء هذا القرار ليبت في مطالب تقدم بها مسؤولو جمعية جماعة الإخوان للاستحواذ على إرث الجماعة المنحلة، بموجب قانون الجمعيات الخيرية. وحسب قرار المحكمة فإن الجمعية الأصلية "لم تقم بتصويب أوضاعها، وبذلك أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية، لأنها منحلة بحكم القانون". أخبار ذات صلة ووفقا لقرار محكمة التمييز، فإن جمعية جماعة الإخوان التي تأسست قبل خمسة أعوام، ليست خلفا قانونيا أو واقعيا لجمعية الإخوان التي تأسست عام 1946، وانحلت لاحقا بموجب قانون الجمعيات الخيرية.

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