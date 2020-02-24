في لبنان.. خلاف بين أشقاء داخل منزل ينتهي بتفجير قنبلة

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز" أنه تم اعتقال الرجل المتهم بتفجير القنبلة.
ولاحقا ذكرت "الوكلة الوطنية للإعلام" اللبناينة أن شخصا يدعى م. ش. ألقى قنبلة داخل منزله إثر خلاف مع أشقائه في شارع الثقافة في طرابلس، ما أدى الى انفجارها واصابته مع أربعة من أشقائه.
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وأوضحت الوكالة أن طاقم إسعاف من الصليب الأحمر قد حضر إلى مكان الحادث، وعمد إلى نقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة.
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