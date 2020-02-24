دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بسبب فيروس كورونا.. "وان بلس" الصينية تطلق هاتفها الجديد بطريقة غريبة

أعلنت شركة وان بلس الصينية، عزمها إطلاق هاتفها الجديد "وان بلس 8" عبر الإنترنت وليس في احتفالية ومؤتمر صحفي كما كان مُعتادًا خشية من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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بيت لو، الرئيس التنفيذي لشركة "وان بلس"، أشار في تصريحات صحفية له إلى أنهم توصلوا لهذه الفكرة للكشف عن هاتفهم الجديد مع ازدياد انتشار فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تكشف شركة وان بلس الصينية، هواتف: وان بلس 8، وان بلس 8 برو، وان بلس 8 لايت، وهي الهواتف التي سيتم طرحها رسميًا في الأسواق أواخر مارس أو أوائل أبريل المقبل.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف وان بلس 8 برو بشاشة عرض مزودة بثقبين للكاميرا الأمامية المزدوجة وشاشة منحنية من الأطراف وكذلك كاميرا رباعية بثلاثة عدسات على شريط عمودي وكاميرا رابعة جانبية، كما سياتي الهاتف بألوان تدرجية جديدة مختلفة تمامًا.

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يُذكر أن مسؤولي الصحة في الصين، قد أشاروا في تصريحات لهم إلى إصابة 76 ألف و 936 شخصًا؛ حيث تم شفاء 22 ألف و888 شخص بعد معالجتهم، بينما توفي 2442 شخصًا.المزيد:

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