شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: المليشيات المسلحة تصر على مخالفة القرارات الأممية بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إخوان ليبيا وحكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج في ليبيا تصر على عدم الالتزام بالقرارات الأممية بوقف إطلاق النار بسبب الخسائر الضخمة التي تتكبدها الجماعة في ليبيا خلال الفترة الراهنة بعد الانتصارات التي حققها الجيش الليبى على المليشيات المسلحة في طرابلس خلال الفترة الماضية وهو ما أحدث ارتباك شديد داخل تلك الجماعات الإرهابية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، إن الأمم المتحدة سيكون عليها تحديات عديدة على رأسها إجبار حكومة الوفاق على القبول بالقرارات الدولية، ومنع أي تجاوزات تقوم بها تلك المليشيات المسلحة في ليبيا.

وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن سلامة فياض، مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عليه أن يفرض على حكومة الوفاق ومليشياتها المسلحة القرارات الأممية التي يتم إصدارها بشأن هدنة وقف إطلاق النار، خاصة أن هذه المليشيات تصر على تعطيل أي قرارات أممية بشأن الأزمة الليبية.

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وفى وقت سابق دعت حكومة فايز السراج الليبية، الولايات المتحدة الأمريكية، لإقامة قاعدة عسكرية في غرب البلاد ، وبحسب ما ذكر فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، في تصريحات لوكالة بولومبيرج: إن حكومته اقترحت على الولايات المتحدة الأمريكية، استضافة قاعدة عسكرية في ليبيا، بعدما وضع وزير الدفاع مارك إسبير خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة".

وأوضح باشاغا، أن أماكن طلب نشر القوات الأمريكية في ليبيا، ليس محددا، لافتا إلى أنه يتمنى أن تشمل كافة الأراضي الليبية غربا وشرقا.

ومن المفترض أن هناك هدنة عسكرية بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، لكن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر، أكد أن قوات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج لا تلتزم بالهدنة.