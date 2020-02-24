شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن برنامج «الرياض الخضراء».. انطلاق حملة تشجير الطرق الرئيسة بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انطلقت في العاصمة الرياض أعمال مشاريع التشجير ضمن “برنامج الرياض الخضراء؛ بهدف تحسين جودة الحياة في العاصمة والارتقاء بها، حيث يُعتبر هذا البرنامج أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في شهر رجب الماضي، بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وتشمل الحزمة الأولى من مشاريع التشجير زراعة حوالي 31 ألف شجرة على امتداد 144 كيلومتراً على الطرق الرئيسة، منها طريق الملك سلمان، طريق الملك خالد، طريق الملك فهد، طريق المطار، طريق مكة المكرمة، الطريق الدائري الشمالي، والطريق الدائري الشرقي.

كما ستتم زراعة 100 ألف شجيرة، ليبلغ مجموع المسطحات الخضراء على هذه الطرق حوالي 1.4 مليون متر مربع، مع تكثيف التشجير في الجزر الوسطية والجانبية لهذه الطرق، فيما تشمل أنواع الأشجار التي ستتم زراعتها السدر البلدي والطلح النجدي والغاف الخليجي، وتتميز جميعها بتغطيتها مساحات كبيرة لتوفير الظل المطلوب.

يشار إلى أن برنامج الرياض الخضراء يتضمن تنفيذ 48 حديقة كبرى بالعاصمة و3250 حديقة داخل الأحياء السكنية، وتشجير الطرق الرئيسة والشوارع الداخلية في الأحياء، بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء في المدينة، وخفض درجات الحرارة، وتحسين جودة الهواء، وخفض استهلاك الطاقة.