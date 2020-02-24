مجفف شعر ثوري يضيف إلى شعرك المزيد من اللمعان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

طورت شركة GHD البريطانية، مجفف شعر ثوري يدعى GHD HELIOS، وهو مجفف شعر قوي وخفيف الوزن يعطي المزيد من اللمعان والنضارة للشعر. ويتميز مجفف الشعر بهوائه القوي الذي يتدفق بسرعة 120 كم في الساعة، مما يتيح للمستخدم السرعة في تجفيف الشعر وتصفيفه.



ويوفر التصميم الديناميكي والفوهة درجة حرارة مركزة وتوزيعاً قوياً للهواء، الأمر الذي يمنح المستخدم تحكماً أكثر دقة للحصول على نتائج مذهلة. كما توفر تقنية AeroprecisTM الفريدة المستخدمة في المجفف لمعاناً أكثر من المعتاد بنسبة 30٪.

إضافة إلى ما سبق يحتوي المجفف على محرك خفيف الوزن بقوة 2200 واط لتوفير تجفيف أسرع، ويعمل بالتقنية الأيونية المتقدمة للتقليل من التجاعيد في الشعر، فضلاً عن انخفاض صوته مقارنة بمجففات الشعر التقليدية. ويأتي مجفف شعر هيليوس في أربعة ألوان مدهشة، وهي الأسود والأزرق الغامق والأبيض والخمري، ويبلغ سعره 159 جنيه استرليني أي ما يعادل 205 دولار أمريكي، ويتوفر الآن في متاجر التجزئة في المملكة المتحدة وكذلك عبر الإنترنت على موقع الشركة ghdhair.com، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.