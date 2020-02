نتفليكس تتيح تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات التشويقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

أعلنت خدمة البث نتفليكس عن إتاحة خيار تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات التشويقية “Trailers”، لتترك الأمر بذلك في يد المستخدم وتدعه يقرر تشغيل مقاطع الفيديو هذه من عدمه. وأوضحت الشركة الأمريكية أنه لتعطيل أو تشغيل هذا العرض التلقائي لابد للمستخدم من تسجيل الدخول إلى الخدمة في المتصفح، وفتح القائمة، وبعدها الانتقال إلى البند “Manage Profiles”، ثم تحديد البروفايل المراد تعديله. وهناك يمكن تفعيل أو إلغاء تفعيل الخيار الجديد “Autoplay previews while browsing on all devices”.