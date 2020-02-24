شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتفليكس تتيح تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات التشويقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 أعلنت خدمة البث نتفليكس عن إتاحة خيار تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات التشويقية “Trailers”، لتترك الأمر بذلك في يد المستخدم وتدعه يقرر تشغيل مقاطع الفيديو هذه من عدمه. وأوضحت الشركة الأمريكية أنه لتعطيل أو تشغيل هذا العرض التلقائي لابد للمستخدم من تسجيل الدخول إلى الخدمة في المتصفح، وفتح القائمة، وبعدها الانتقال إلى البند “Manage Profiles”، ثم تحديد البروفايل المراد تعديله. وهناك يمكن تفعيل أو إلغاء تفعيل الخيار الجديد “Autoplay previews while browsing on all devices”.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتفليكس تتيح تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات التشويقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.