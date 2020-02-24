شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نينتندو Switch Lite يتألق باللون "المرجاني" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 كشفت شركة نينتندو عن نسخة باللون "المرجاني" من جهاز الألعاب Switch Lite، إلى جانب الألوان الأخرى الأصفر والتركواز والرمادي. وأوضحت الشركة اليابانية أن جهاز الألعاب سيتوفر باللون الجديد مطلع أبريل (نيسان) المقبل بسعر يبلغ نحو 200 دولار أمريكي.





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