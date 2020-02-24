شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوائد شرب العسل والليمون على معدة خاوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 يوفر تناول بعض المشروبات والأطعمة على الريق فوائد صحية بعيدة المدى للهضم والبشرة والصحة العامة. وتوجد أدلة على أن خلط الليمون (الحامض) وقليل من العسل والماء الدافئ في بداية اليوم وقبل تناول الإفطار يمنحك الفوائد التالية: تناول هذا الشراب باستمرار على الريق ينقي الكبد والجسم بشكل عام من السموم والمواد الكيميائية* تنشيط الجهاز الهضمي، والمساعدة على حرق السعرات وخسارة الوزن. * تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك. * تناول هذا الشراب باستمرار ينقي الكبد والجسم بشكل عام من السموم والمواد الكيميائية. * تعزيز صفاء البشرة. * تقوية المناعة، وتنشيط الجسم. * علاج التهابات الحلق.





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