شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد: «يومكس» و«سيمتكس» بوابتا المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم ومحمد علاء

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، النسخة الرابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» في دورتهما الأكبر على الإطلاق والتي تستمر إلى 25 فبراير الجاري.

واستقبل سموه في مجلس المعرضين، رؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة من مدنيين وعسكريين؛ إذ رحب سموه بالضيوف متمنياً لهم طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا الحدث الدولي الذي تستضيفه أبوظبي مرة كل عامين، النجاح المنشود.

والتقى سموه، اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالنيابة.

وبحث سموه والضيف علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية الجزائر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



أجنحة وطنية



وتجول سموه ومرافقوه بين أروقة المعرض، وتفقد عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية المشاركة، حيث زار عدداً من الشركات العارضة وتعرف من ممثليها إلى أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين وممثلي الشركات حول مشاركاتهم في المعرض، وأهميتها في تبادل الخبرات والتجارب مع بقية المشاركين والعارضين، واستشراف الاتجاهات العالمية المستقبلية في هذه القطاعات الحيوية.

وقال سموه إن معرضي يومكس وسيمتكس بوابتا عبور نحو المستقبل، ويعدان فرصة استثنائية لتحفيز الابتكار بالنظر إلى مستوى الإقبال الدولي المتزايد على دولة الإمارات، للمشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض الدولية.



ترسيخ سمعتها



وأكد سموه أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ حضورها وسمعتها في مختلف المجالات التكنولوجية والصناعية، من خلال استقطاب وتبني الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها، وهو ما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة والخطط الوطنية الرامية إلى لعب دور محوري في تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، عبر فتح أبوابها لتبادل الخبرات.

وشهد سموه خلال الافتتاح عرضاً تفاعلياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المستقبل في عالم الروبوتات والعروض الحية التقنية، تبعته جولة لسموه في مختلف مرافق المعرض والمنصات العارضة، للاطلاع على المنتجات والابتكارات الوطنية والإقليمية والعالمية.



حضور الافتتاح



وحضر الافتتاح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وفارس محمد أحمد المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، واللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالنيابة، وهاكوب أرشاكيان وزير التكنولوجيا المتقدمة في أرمينيا، والفريق تيم كيتنج المستشار التنفيذي لشؤون الدفاع والأمن، قائد الدفاع السابق في نيوزيلندا، واللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس وسيمتكس 2020» والمؤتمر المصاحب لهما، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.



الدورة الكبرى



من جانبه، قال اللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي: «نجحت هذه الدورة الكبرى في تاريخ المعرضين اللذان انطلقا عام 2015 في تأكيد مكانة دولة الإمارات، وحضورها وسمعتها العالمية التي تحظى بها في مختلف الأوساط والمحافل الإقليمية والعالمية، وهو ما تبرهن عليه نسب النمو في أعداد الشركات العارضة والزوار، فضلاً عن تنظيم فعاليات مصاحبة جديدة تزامناً مع المعرضين للاستفادة من مستويات الإقبال».

بدوره، قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «يجسد معرضا يومكس وسيمتكس 2020 استراتيجية «أدنيك» الرامية إلى استقطاب وتنظيم المعارض والمؤتمرات وفق القطاعات التي حددتها خطة أبوظبي، ودعم سياحة الأعمال، والمساهمة في تعزيز الجهود نحو تبني أفضل الابتكارات والممارسات العالمية».



محاكي قوارب



وتعرض شركة كرودن الهولندية بالشراكة مع الإمارات للتدريب المتطور، محاكي التدريب على القوارب البحرية (إف سي إس) الذي يمكن المستخدمين من التدرب بشكل احترافي، مع إمكانات متقدمة مثل محاكاة الظروف الجوية الصعبة، وعمل مؤثرات بصرية وصوتية حقيقية تشبه الواقع. وقال دانيس ماركوس مسؤول الشركة، إن نظام المحاكاة يوفر نحو مليون دولار سنوياً من تكاليف التدريب التي تستخدم في القوارب الحقيقية.



محطة رصد إماراتية



وعرض المخترع ورائد الأعمال الإماراتي أحمد المزروعي، سيارة بها محطة أرضية تستطيع رصد المعلومات في محيط 30 كيلومتراً عبر التحكم في جميع الأجهزة والأنظمة مثل الفيديو والصوت والبيانات، والإحداثيات في البر والبحر والجو.

وقال إن نظام التغطية تصنيع إماراتي 100%، باستخدام سيارة تم تجهيزها بأجهزة تكييف ومولد كهربائي بسعات مختلفة، كما يوجد بها نظام أقمار صناعية، وبها نظام هوائي يستطيع الارتفاع إلى 16 متراً ليعطي إشارة قوية إلى جميع الجهات.



طائرة كهربائية



وتعرض أكاديمية التدريب الفني الإماراتية طائرة كهربائية للتدريب على الطيران في الإمارات، حيث يتم شحن الطائرة بالكامل في غضون ساعة على الأكثر، وبعدها تستطيع الطيران لساعتين متواصلتين ونصف ساعة بشكل احتياطي، وتعد الطائرة صديقة للبيئة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وتتسع لراكبين وتوفر تكلفة الطيران بواقع 10 دراهم في الساعة، حيث يصل سعرها إلى 400 ألف درهم.

جامعة زايد

وقام 12 طالباً من كلية الابتكار التقني في جامعة زايد بعرض ثمانية مشاريع مبتكرة تتعلق بالطائرات المسيّرة (بدون طيار) والروبوتات والأمن وأنظمة الحكم الذاتي، خلال المشاركة في المعرضين.



زيارة

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وزار اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، يرافقه اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، المعرضين. واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات والبرامج الرقمية الحديثة المقدمة للجمهور، والتي يتم عرضها ضمن الفعاليات. واطلع على أحدث ما تعرضه الجهات الحكومية والخاصة والشركات الكبرى المشاركة في المعرض، كما زار جناح شرطة أبوظبي الذي يواكب في معروضاته أحدث التطورات التقنية والرقمية.



بحث التعاون



التقى محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس، في مكتبه بمعرضي «يومكس وسيمتكس 2020»، هاكوب أرشاكيان وزير الصناعة التقنية المتقدمة في جمهورية أرمينيا، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين الإمارات وأرمينيا وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى البواردي، غولوفتشينكو رومان الكساندروفيتش وزير التصنيع العسكري البيلاروسي، بحضور وكيل وزارة الدفاع. وبحث الجانبان - خلال اللقاء - علاقات التعاون في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية الدفاعية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا وسبل تعزيزها.

فيما التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالنيابة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحث التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية.

كما استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، م ج سونغ يون هو نائب وزير الدفاع للاستحواذ في كوريا الجنوبية واللواء مساهيتو جوتو نائب مدير إدارة المشاريع الجوية وكالة الاستحواذ ATLA والعميد الركن الطيار زيد علي النقرش قائد سلاح الجو في المملكة الأردنية الهاشمية وجولفشينكو رومان وزير دولة للصناعات العسكرية البيلاروسي. وبحث معهم علاقات الصداقة وأوجه التعاون.



صفقات القوات المسلحة



أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس تحدث خلاله العميد الركن طارق محمد البناي، المتحدث الرسمي لمعرضي يومكس وسيمتكس 2020 عن عقد صفقات للقوات المسلحة بقيمة 156 مليون درهم خلال اليوم الأول للمعرض تتضمن 90 مليون درهم عقوداً خارجية، و65 مليوناً عقوداً محلية. وقال إن الصفقات تضمنت التعاقد مع شركة ان سيستم كوبريشن الأمريكية لتوفير المساندة الفنية للطائرات المسيرة بقيمة 50 مليون درهم، وتعاقداً مع شركة استيت فورين انتربيز أوكرانيا لشراء طائرات مسيرة ب 2.6 مليون درهم، وتعاقداً مع شركة كاينتك من المملكة المتحدة لشراء أهداف جوية بقيمة 37 مليون درهم، وتعاقداً مع شركة إيرث الإماراتية لشراء آليات مسيرة بقيمة 10 ملايين درهم، وتعاقداً مع أداسي لشراء نظام الطائرات المسيرة بقيمة 55 مليون درهم.



الشركات الإماراتية



حظيت المشاركة الإماراتية في فعاليات المعرضين، باهتمام كبير وواسع، بفضل الابتكارات والصناعات الإماراتية في مجال الطائرات من دون طيار، والأنظمة المسيرة عن بعد.

وشهدت الأجنحة الوطنية إقبالاً من الوفود الرسمية، والمشاركين، والزوار، حيث حرصوا على التعرف إلى الصناعات الإماراتية في قطاع الطائرات من دون طيار، خاصة مع كشف عدد من الشركات الوطنية عن طائرات من إنتاجها بنسبة 100%.

وذكر محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة إنترناشونال جولدن جروب، أن عدد الشركات العالمية المنضوية تحت جناح الشركة المشاركة في المعرض يصل إلى 16 شركة من فرنسا والصين وكوريا الجنوبية وأوكرانيا، وغيرها من الدول.



4 أنظمة



من جهته، قال د. جاسم الزعابي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة: حرصنا خلال المشاركة في المعرض على استعراض 4 أنظمة إماراتية الصنع لاستعراض قدراتنا في المجال الأمني والدفاعي، حيث نكشف عن منصة التحكم عن بعد التي تستخدم في المناطق الحدودية، أو الحيوية، ويجري التحكم فيها عن بعد، ومزودة بمدفع رشاش، وأجهزة رادار وأجهزة صوتية للتحذير، وإشعاع ليزر لتشتيت الانتباه».



3 نماذج



وأوضح محمد جمعة المراشدة مدير شركة اعتماد الصناعية، أن الشركة حرصت على عرض 3 نماذج من الطائرات المستخدمة في العمليات التدريبية والاستطلاع، وهي طائرات اتحاد «هاند لونش اي إتش إل 01» التي يمكنها حمل أجسام يصل وزنها إلى 5 كيلوجرامات، ويمكنها التحليق بسرعة 120كم في الساعة، وترتفع إلى علو 5000 قدم، كما جرى عرض طائرة اتحاد ايريال تارجيت اي دي جيه 01 التي تحمل أجساماً بوزن 90 كيلوجراماً، وتستخدم كأهداف، ويمكنها التحليق بسرعه 450كم في الساعة، وتصل لارتفاع 25 ألف قدم، وطائرة اتحاد ايريال تارجيت اي دي جيه 02 التي يمكنها حمل أجسام بوزن 65 كيلوجراماً وتحلق بسرعة 500كم، وترتفع الى 25 ألف قدم.

وقال سليمان عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة انسايدر للدفاع والمراقبة: «نعرض خلال مشاركتنا طائرة من دون طيار وتقنيات حديثة يمكن تركيبها على المدرعات لرصد الطائرات من دون طيار المعادية، والتعامل معها».

من جهتها، أوضحت نور السيد مديرة العمليات في شركة المراكب، أن الشركة طورت تكنولوجيا «ماب برو» التي تحوّل، أي طائرة، أو سيارة، أو قارب إلى ذاتي القيادة. المنظومات المسيرة أكد فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، حرص الشركة على استقطاب احدث التقنيات في مجال الطائرات من دون طيار وآليات التحكم عن بعد، مشيراً إلى أن المجموعة تتولى إنتاج وتطوير عدد من هذه الآليات والطائرات مع السعي لتطوير العنصر البشري العامل في هذه الصناعات.

وقال: «إن استراتيجيتنا في «ايدج» تركز على مجالات العربات، أو الطائرات المسيرة ذاتية القيادة، أو عن بُعد، وكل ما يخص هذه الصناعات والتقنيات، الأمر الذي يساعد جنودنا وقواتنا على الابتعاد عن الخطر من خلال استخدامها».



شراكة استراتيجية



أعلن «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، صندوق الاستثمارات الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له، عن شراكة استراتيجية مع مجموعة كارلايل العالمية. ويأتي تأسيس الشراكة، لتأسيس قاعدة أعمال مستدامة في أبوظبي.