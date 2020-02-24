شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات حامية كنوز التراث العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقف 10 معالم تاريخية شاهدة على إسهامات الإمارات في حفظ كنوز التراث العالمي بعد أن اقتربت من السقوط النهائي من قوائمه.وتضم قائمة أبرز المعالم التي أعادها الدعم الإماراتي للحياة: قبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب وكنيسة المهد في بيت لحم بفلسطين، ومسجد النوري الكبير، بمئذنته الحدباء، وكنسيتي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد في فرنسا، وقصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، و«نُزُل السلام» في مدينة المحرّق البحرينية، إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، «اليونيسكو»، عام 1972.وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن اهتمام الإمارات بالمحافظة على التراث الإنساني وحماية كنوزه التاريخية، يمثل إحدى أبرز الخطوات العملية التي تتخذها الدولة في سبيل تعزيز ثقافة التسامح، ونشر رسالة التعايش السلمي في العالم.وقال الشيخ نهيان بن مبارك لوكالة أنباء الإمارات (وام): إن قيادة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بقيم الاعتدال والتعايش بين جميع الأديان والثقافات، ونبذ عوامل الفرقة والتعصب بين الشعوب. ومن هذا المنطلق حرصت الإمارات على تقديم مختلف أشكال الدعمين المادي، والمعنوي، لحماية وإعادة ترميم المعالم الدينية التاريخية في عدد من دول العالم، لاسيما تلك التي حملت في تأثيرها عبر الأزمنة رسالة للاعتدال والتلاقي بين الشعوب من مختلف الأديان السماوية.وأضاف أن الدولة لا تميز في دعمها لمشاريع إعادة إحياء المعالم التراثية والتاريخية بين دين، وآخر، منطلقة في ذلك من منظومة متكاملة من تقاليد وقيم التسامح والاعتدال الراسخة في مجتمعها المحلي، والتي أسهمت في تحقيق التواصل والتفاعل بين جميع سكان الدولة بمختلف أديانهم، وتقاليدهم، وثقافتهم.وأكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن جهود الإمارات تنبع من فكرها القائم على تعزيز مفهوم التعايش الإنساني وصون أبرز مواقع التراث العالمي. وقالت: «نفخر بارتباط اسم الإمارات بأهم معالم العالم وكنوزها التاريخية».وأضافت أن «الأحداث المتوالية التي شهدها العالم مؤخراً، ولّدت شعوراً بالحسرة على الحالة التي وصل لها العديد من المعالم التاريخية البارزة، ولابد من تعزيز التعاون لحماية الإرث الثقافي والتاريخي والحفاظ عليه».وقالت الكعبي ل «وام»، إن الإمارات تمد يد الرعاية والاهتمام للمعالم والكنوز التاريخية حول العالم انطلاقاً من نهجها الراسخ في التسامح والتعايش الإنساني، إذ لم تقف في يوم عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني، بل عند تأثيرها الإنساني العظيم.وأوضحت أن اختيار الدولة، في نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي، عضواً دائماً في مجلس منظمة المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية، «إيكروم»، جاء بمثابة التقدير الكبير لجهودها وإنجازاتها المتواصلة في مجال صون التراث الثقافي.وشددت على أن دور الإمارات لم يقتصر على دعم عمليات الترميم، مشيرة إلى حضورها الفاعل والإيجابي أثناء شغلها مقعد العضوية في لجنة التراث العالمي من 2009 إلى 2013، وعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي بين 2006 و2010، ما أتاح لها ترك بصمتها الواضحة على جهود حماية التراث العالمي في كل مجال.وأكدت أن الإمارات ستواصل العمل بالتعاون مع جميع الدول والمنظمات المعنية على وضع البرامج والسياسيات للمحافظة على التراث الثقافي الإنساني، وتحسين قدرات المؤسسات الثقافية لإدارة المواقع التراثية حول العالم بما يضمن استدامتها.



مسرح خليفة



يقف «مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، أو مسرح «قصر فونتينبلو الإمبراطوري»، في باريس شاهداً آخر على الدور الإماراتي في صيانة التراث العالمي؛ إذ أعيد افتتاحه في يونيو/حزيران 2019؛ بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد الشاملة، التي استمرت سنوات، بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأطلقت الحكومة الفرنسية اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على المسرح؛ تقديراً وعرفاناً بمساهمة الإمارات في إحياء هذا الصرح التاريخي العريق؛ بعد إغلاقه أكثر من 100 عام. والمسرح أحد أهم مكونات التاريخ الفرنسي الذي يمثل جزءاً جميلاً وعريقاً من التاريخ الإنساني.

ويعد المسرح التاريخي في قصر فونتينبلو المُدرج على لائحة مواقع التراث العالمي التابعة ل«اليونيسكو» أحد أهم القصور الملكية؛ حيث تعاقب على الإقامة فيه 34 ملكاً وإمبراطوراً فرنسياً، من بينهم نابليون الثالث إمبراطور الإمبراطورية الفرنسية الثانية في القرن ال19.



مكتبة ماكميلان



بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكفلت الإمارة بترميم وتجديد مكتبة ماكميلان التاريخية؛ إحدى أشهر المكتبات في القارة الإفريقية، وتقع في قلب العاصمة الكينية، نيروبي.

وبنت عائلة ماكميلان المكتبة عندما كانت كينيا تحت الحكم البريطاني؛ تكريماً للمستكشف والناشط الخيري والإنساني الأمريكي ويليام نورثروب ماكميلان الذي استقر في كينيا، وجاء بناؤها بمساعدة مؤسسة كارنيجي؛ إذ كان مؤسسها صديقاً للعائلة. ويعد مبنى المكتبة الوحيد في كينيا المحمي بموجب قانون صادر عن البرلمان، وهو قانون مكتبة ماكميلان التاريخية رقم 217 لعام 1938، إلا أنها ومع مرور السنوات عانت الإهمال، وأصبح مخزونها من الكتب وتجهيزاتها ومعداتها بحاجة ملحة للترميم والتجديد والحماية.

وستصبح المكتبة عند الانتهاء من عملية الترميم والتجديد وجهة رئيسية للقراءة وتبادل المعارف ومركزاً حديثاً للفعاليات والأنشطة الثقافية.



مسجد الخطاب



تكفل المغفور له الشيخ زايد ن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بترميم مسجد عمر بن الخطاب المجاور لكنيسة المهد وتضرر أيضاً. ويقال إن المسجد أقيم في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين عندما زار مدينة بيت لحم في 637م.



قبة الصخرة



تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بترميم سقف مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف على نفقته الخاصة بعد أن تضرر جراء الهزة الأرضية التي ضربت مدينة القدس في 2004 فضلاً عن تقادم سقف القبة الرخامي.



متحف الفن الإسلامي



في 2014 تكفلت شخصية إماراتية بنفقات ترميم وصيانة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة عمل إرهابي.

المتحف افتتح في 28 ديسمبر/ كانون الأول 1903 بميدان «باب الخلق»، أحد أشهر ميادين القاهرة الإسلامية، وهو أكبر متحف إسلامي في العالم، إذ يضم مئات المخطوطات النادرة وأكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 75% من التحف الأثرية الإسلامية التي تعكس فنون العالم الإسلامي على مر العصور.



كنيسة المهد



ليس ببعيد عن قبة الصخرة، تحمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في 2002 بتكاليف ترميم كنيسة المهد بالتنسيق مع منظمة «اليونيسكو» باعتبارها أثراً إنسانياً مهماً.

وكان الدمار لحق بأجزاء من الكنيسة نتيجة الاعتداءات العسكرية في ذلك العام، كما تعرض تمثال السيدة مريم في ساحتها الخارجية، ويزيد عمره على ألف عام، لأضرار، ما تطلب الاستعانة بخبراء آثار ذوي خبرة واسعة للإشراف على الترميم.

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نُزل السلام



افتتحت الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في البحرين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي «نُزُل السلام» في مدينة المحرّق. والنزل أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الإمارات ضمن مشروع ثقافي مشترك يهدف إلى إعادة إحياء بيت «فتح الله» التراثي، بالإضافة لتشييد «الركن الأخضر» في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي مع البحرين للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.



إعلان أبوظبي النواة الأولى



نظمت الإمارات في 2016 المؤتمر الدّولي للحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر في العاصمة على مدى يومين في إطار مبادرة الشراكة الدولية، بهدف حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع المسلّح. وانبثق عن المؤتمر «إعلان أبوظبي» كنواة أولى لمشروع طويل الأجل، الذي أكد التزام الدول بإنشاء صندوق لتمويل آليات حماية الآثار في مناطق النزاع.

وخلال المؤتمر الذي أقيم بجهود إماراتية فرنسية، أعلن عن مبادرة إنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي في مناطق الصراع بهدف دعم عمليات تمويله وترميمه وإنشاء شبكة دولية للملاذات الآمنة لحماية وحفظ الممتلكات الثقافية المهددة بالخطر.



«الطاهرة» و«الساعة»



تعد كنيسة الطاهرة أحد أهم المواقع في الموصل، فرغم صعوبة تحديد تاريخ تأسيسها الفعلي، فإن العديد من عناصر تأريخها تعود للقرنين الثاني عشر أو الثالث عشر، كما أن موقعها في أقدم حي في الموصل يشير إلى قِدم تأسيسها. وتشير إحدى الكتابات فيها إلى أنها خضعت لعملية ترميم في العام 1744 بعد تعرضها لهجوم فارسي، وتبعتها عمليات ترميم متوالية.

ويسهم دعم الإمارات في إعادة بناء وترميم الكنيستين في إعادة الوجه الحضاري المشرق لمدينة الموصل، وبناء النسيج المجتمعي وعودة المهجرين خصوصاً المسيحيين إلى ديارهم.



مسجد النوري



في إبريل/ نيسان 2018، أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، عن اتفاق الإمارات مع نظيرتها العراقية، و«اليونيسكو»، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم»، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير، ومئذنته الحدباء، في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد خمس سنوات، ويعد الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليوناً، وأربعمائة ألف دولار.

وكان المسجد ومئذنته، دُمّرا خلال معارك طرد تنظيم «داعش» الإرهابي الذي كان يتخذ من المدينة معقلاً له.