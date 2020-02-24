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المكتبة الشاطئية تصل إلـى دبـا الحصـن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطت «مكتبة الشارقة الشاطئية»، إحدى مبادرات «ثقافة بلا حدود»، بالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، على شاطئ دبا الحصن في إمارة الشارقة، مقدمة لرواد الشاطئ من مختلف الأعمار كتباً في مختلف الحقول المعرفية.

وشارك ضمن فعاليات المكتبة، التي جمعت بين الألعاب الشاطئية والألعاب الخاصة بالأطفال، مبادرة «قهوة وكتاب»، التي تمزج بين تقديم الكتب مجاناً للقراء وبيع القهوة التي يذهب ريعها بالكامل لصالح مؤسسة «القلب الكبير».

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