منافسات مثيرة في افتتاح دولية أبوظبي لجمال الخيول العربية 2020

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد افتتاح بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2020، أمس الأول، منافسات مثيرة وقوية خلال منافسات اليوم الأول التي تألفت من 5 أشوط، وخصصت لفئات الإناث من مختلف الأعمار، وأحرزت المراكز الأولى.. خيول مربط عجمان «ثنائية» والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والأريام، ويوسف عبداللطيف آل علي.

وتقام البطولة بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتنظمها «جمعية الإمارات للخيول العربية»، بإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

واستهلت المهرة «الأريام عتاب» لإسطبلات الأريام، الفعاليات بالفوز بأول الأشواط المخصص لفئة المهرات عمر سنة، وحققت 91.67 نقطة، وأحرزت «دي شعلة» للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، المركز الأول في الشوط الثاني المخصص لفئة المهرات بعمر السنتين، محققة 92.42 نقطة، وتصدرت «ع ج براكه» لمربط عجمان، الشوط الثالث المخصص للمهرات عمر 3سنوات، وحققت 93.17 نقطة، وهو أعلى معدل خلال فعاليات اليوم الأول، وحققت «ع ج تريم» الانتصار الثاني لخيول مربط عجمان، عندما حلقت بالشوط الرابع المخصص للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق «أ»، وحصدت 93.00 نقطة، واختتمت الفعاليات بالشوط الخامس للأفراس القسم «ب»، وتصدرته «بروساريا» ليوسف أحمد عبداللطيف أحمد آل علي محققة 92.50 نقطة.

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