شهيد و3 جرحى في قصف مدفعي لقوات الاحتلال شرقي خان يونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال شرقي خان يونس. ورصدت عدسات المصورين في قطاع غزة قيام إحدى جرافات الاحتلال بانتشال جثمان شهيد والتنكيل به، في المنطقة. وبدت في الصورة جرافة عسكرية «إسرائيلية» تتقدم، باتجاه جثمان شهيد، بينما كان عدد من الشبان يحاولون انتشاله، على الرغم من إطلاق النار الكثيف باتجاههم، وإصابة اثنين منهم؛ حيث قامت الجرافة العسكرية بالتنكيل بجثمان الشهيد.

وأكدت مصادر محلية، إصابة 3 فلسطينيين بجروح مختلفة؛ جرّاء محاولتهم الوصول إلى جثمان الشاب وانتشاله قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت النار عليهم في محاولة لمنع وصولهم إليه. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال قصف بقذيفة مدفعية مجموعة من الفلسطينيين شرقي خان يونس. وزعم إعلام الاحتلال أن تبادل إطلاق نار وقع بين الشبان وجيش الاحتلال، وأنه بعد رصدهم تم تحديد وقوع إصابة في صفوفهم. وفي وقت لاحق أطلق جيش الاحتلال النار على مجموعة أخرى من الشبان الفلسطينيين تقدمت نحو المجموعة التي استهدفها جيش الاحتلال.

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في غضون ذلك، سقطت عدة صواريخ في محيط مستوطنات «غلاف غزة»؛ بعد أن دوّت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، ومستوطنات «الغلاف». وذكرت مصادر عبرية، أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا 20 صاروخاً من القطاع، باتجاه مستوطنات «الغلاف» و«سديروت» ومدينة عسقلان، مشيرة إلى أن منظومة «القبة الحديدية» تصدت لعدد منها، بينما سقط معظمها في مناطق مفتوحة بالقرب من المستوطنات. وقال ما يُسمى بالمجلس الإقليمي (أشكول): إن عدة صواريخ سقطت بمناطق مفتوحة بالقرب من المستوطنة، دون أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات. وأصدر الناطق باسم جيش الاحتلال بياناً مقتضباً قال فيه: إنه تم «رصد إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية من قطاع غزة؛ حيث اعترض الدفاع الجوي نحو 10 قذائف منها». من جانبه أمر رئيس بلدية عسقلان، تومار جلام، بفتح الملاجئ العامة، وإلغاء كافة الأنشطة والفعاليات في المراكز المجتمعية والمجلس الثقافي بالمدينة.

إلى ذلك قامت قوات الاحتلال، بتشديد الإجراءات العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل؛ حيث قامت بإغلاق العديد من المداخل الفرعية بسواتر أسمنتية، وتم نشر الكثير من جنود الاحتلال؛ وذلك تمهيداً لزيارة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو برفقة وزير جيش الاحتلال بينت، ورئيس الكنيست «الإسرائيلي»، إلى مستوطنة «كريات أربع» شرقي مدينة الخليل؛ للاحتفال مع المستوطنين ببناء حي استيطاني جديد داخل المستوطنة. وأصيب عشرات الشبان بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة أبو الطوق في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

(وكالات)