«الفجيرة الثقافية» تشارك في مهرجان دولي بالهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في مهرجان الثقافة الدولي في ولاية كيرالا في الهند، الذي تنظمه هيئة كيرالا للكتاب.

وحظيت مشاركة الجمعية في المهرجان باهتمام واسع من جانب الفعاليات الثقافية الهندية، حيث حلت الجمعية ضيف شرف على الدورة الثانية للمهرجان، بوفد ثقافي برئاسة الأديب خالد الظنحاني رئيس الجمعية، وضم الروائية سلمى الحفيتي والكاتبة حياة الحمادي.

وأهدى وفد الجمعية نسخة مترجمة بلغة «الماليالام» من كتاب «ومضات من فكر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، الصادر عن دار كتاب للنشر، إلى الأديب جندراشيكهار كمبار رئيس الأكاديمية الأدبية المركزية في الهند، تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم الأدب والمواهب الإبداعية في عموم الهند.

وأوضح خالد الظنحاني أن المشاركة في المهرجان الهندي تأتي ضمن مبادرة «سفراء زايد» الدولية التابعة للجمعية، والهادفة إلى مد جسور التواصل الحضاري مع الثقافة الهندية وتوسيع آفاقه، والتعريف بالواقع الثقافي والإبداعي الإماراتي ونشر ثقافة وتراث الإمارات، إضافة إلى فتح باب الحوار وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية والمثقفين في الهند. (وام)