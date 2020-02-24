ساندرز يفوز في نيفادا.. وترامب: مبروك أيها المجنون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، منافسه بيرني ساندرز، بفوزه في انتخابات الديمقراطيين التمهيدية بولاية نيفادا، لاختيار مرشح لانتخابات الرئاسة، قائلاً «مبروك أيها المجنون»، واصفاً منافسيه ب«الضعفاء»، بعدما حصل السيناتور اليساري على 46 % من الأصوات. وطالب ترامب بالتحقيق في تسريب معلومات استخباراتية حول تدخل روسي في الاقتراع الحالي.

وقال ترامب على حسابه في «تويتر»: «يبدو أن المجنون بيرني يبلي بلاء حسناً في ولاية نيفادا العظيمة، يبدو أن جو بايدن، والآخرين ضعفاء، ولا أمل للصغير مايك (بلومبرج) أن يبدأ حملته من جديد، بعد أسوأ أداء في مناظرة في تاريخ المناظرات الرئاسية. مبروك بيرني، ولا تدعهم يأخذوها منك».

وبعد أيوا، ونيوهامشير، تنافس المرشحون في نيفادا التي تتسم بتنوعها السكاني. وبعد فرز الأصوات في 23 % من مراكز الاقتراع، حل نائب الرئيس السابق بايدن ثانياً، بحصوله 23 % من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على بيت بوتيدجيدج الذي صوت 13% من الناخبين له. لكن الأخير سعى إلى تقديم نفسه على أنه سد معتدل بوجه ساندرز، معتبراً أن مواقفه شديدة الميل إلى اليسار تجعله غير قادر على جمع الناخبين، وإلحاق الهزيمة بترامب. وقال إن «ساندرز يؤمن بثورة عقائدية متصلبة تنسى أغلبية الديمقراطيين، هذا إن لم نتحدث عن أغلبية الأمريكيين»، محذراً من خطر اختيار اشتراكي يرى الرأسمالية «مصدر كل الشرور».

لكن ساندرز تعهد بالفوز، وقال أمام أنصاره في تكساس: «سننتصر في أنحاء البلد لأن الأمريكيين سئموا من رئيس يكذب طوال الوقت». وأضاف: «في نيفادا تمكنا من جمع تحالف متعدد الأجيال ومتعدد الأعراق». ونجح ساندرز الذي يتمتع بشعبية بين الشباب، هذه المرة في جذب الأقليات، الأمر الذي كان نقطة ضعفه خلال منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات 2016. ويعتبر بعض الديمقراطيين أن ساندرز الداعي إلى إصلاح عميق للنظام الصحي باتجاه تغطية شاملة، يبالغ في ميله إلى اليسار.

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وعبر بايدن (77 عاماً)، عن ارتياحه للنتيجة في نيفادا، بعد هزيمتين في عمليتي التصويت الأولى، والثانية. وقال: «الآن نتوجه إلى كارولاينا الجنوبية لنفوز ونتقدم». وأكدت السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن (70 عاماً) التي حلت رابعاً، أنها ستواصل السباق.

أما الملياردير مايكل بلومبرج (78 عاماً) فتخلى عن أول الانتخابات التمهيدية على أن يدخل السباق يوم «الثلاثاء الكبير» الذي سيجري في الثالث من مارس/ آذار المقبل، وتصوت فيه 13 ولاية.

في السياق نفسه، طالب ترامب، أمس، بإجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من الاستخبارات تمت إحاطة أعضاء الكونجرس بها، حول تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري.

وقال مصدر في الكونجرس الجمعة الماضي، إن مسؤولين في الاستخبارات أحاطوا أعضاء الكونجرس علماً بأن روسيا تبدو ضالعة في حملات تضليل، ودعاية لمساعدة كل من ساندرز، وترامب. ونفى مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، أن يكون هناك تحذير من الاستخبارات في هذا الشأن.(وكالات)