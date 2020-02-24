«الموارد البشرية» تطلق المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات (شباب)، والمؤسسة الاتحادية للشباب، «المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي» التي تتيح للمواطنين والمواطنات أصحاب المهارات ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً، تقديم الخدمات للجهات الحكومية والخاصة بمقابل مادي نظير الخدمة المقدمة، وذلك اعتباراً من مطلع مارس المقبل.

وقال أحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية: «إن إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي يأتي في إطار برنامج نوعي تطبقه الوزارة، حيث تعتبر أول منصة تفاعلية حكومية تهدف إلى استثمار مهارات الموارد البشرية الوطنية في تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة».

وأضاف: «إن المنصة تشكل حلقة وصل بين أصحاب المهارات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة، من خلال عرض تلك المهارات وربطها بمشروعات هذه الجهات؛ الأمر الذي من شأنه المساهمة في دعم المواطنين لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن، والراغبين في العمل بموجب أنماط مبتكرة وغير تقليدية، وهو ما يحقق لهم دخلاً مادياً إضافياً».

وأشاد بجهود مؤسسة الإمارات (شباب) في تقديم الدعم التقني للمنصة وتطويرها باعتبارها مؤسسة وطنية متخصصة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الجهود الفاعلة بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الوزارة والمؤسسة.

ودعا آل ناصر المواطنين والمواطنات إلى التسجيل والاستفادة من المنصة التي سيمارسون من خلالها عملاً مستقلاً ومرناً يحققون بموجبه دخلاً مالياً يحصلون عليه مقابل الخدمات التي يقدمونها.

من جهته، أشاد أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات، بالتعاون مع الوزارة في تدشين المنصة الوطنية التي تنقل فرص عمل الشباب المواطن إلى مستوى جديد ومختلف تماماً، يتماشى مع مستحدثات العصر.

وقال إن المنصة تشكل دافعاً للشباب من أجل تنمية مهاراتهم وتقديم الخدمات إلى الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه، قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، إن المنصة تحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية أبرزها الشراكة الفاعلة بين جميع الجهات، لتمكين الشباب المواطنين والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم، فضلاً عن استثمار أوقات فراغهم بما يعود بالنفع عليهم.

وبإمكان المواطنين والمواطنات من أصحاب المهارات الراغبين في تقديم الخدمات للجهات الحكومية والخاصة، التسجيل في المنصة الإلكترونية www.aefreelancer.ae للحصول على الترخيص اللازم من وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تتولى الإشراف على المنصة، وتوفير الدعم اللازم للمواطنين المسجلين فيها، بما في ذلك تدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم، وإرشادهم بما يمكنهم من الاستفادة القصوى من المنصة.