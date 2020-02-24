أكريمان بطل المرحلة الأولى لطواف الإمارات

توج الألماني باسكال أكريمان بطلاً للمرحلة الأولى من طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية 2020، والذي يقام في نسخته الثانية، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122كلم.

ونال باسكال أكريمان اللقب بزمن وقدره 3:29:09 ساعة، وبفارق 4 ثوانٍ عن الأسترالي كاليب أيوان من فريق لوتو الذي جاء في المركز الثاني، وحصل باسكال اكريمان على القميص الأحمر المخصص لمتصدر السباق، والذي ترعاه طيران الإمارات، كما حصل نفس الدراج على القميص الأخضر لمتصدر السباق بالنقاط برعاية مبادلة، فيما حصل الصربي فيليكو ستوينيتش فيني زابيو الإيطالي على القميص الأسود المخصص للسرعة برعاية طيران أبوظبي كما حصل نفس اللاعب على القميص الأبيض المخصص للمتصدر تحت 25 سنة برعاية نخيل.

حضر مراسم التتويج عند خط النهاية في منطقة السيليكون سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في واحة دبي للسيليكون إلى جانب ممثلي الشركات الراعية.

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وكانت المرحلة الأولى انطلقت في الواحدة ظهراً من يوم أمس الأحد من ذي بوينت دبي وحتى واحة دبي للسيليكون.

وتنطلق، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية مرحلة بلدية دبي لمسافة 168كلم من منطقة حتا وحتى سد حتا، وستكون البداية من جبال الحجر في حتا (قرية تراثية) ويمر المسار عبر جبال الحجر والصحراء المحيطة بها على طرق واسعة ومستقيمة، وبعد الوصول إلى نقطة الانعطاف في الفجيرة يلتف المسار عائداً نحو حتا، ثم يتجاوز منطقة المنيعي وينعطف نحو الحويلات ومنها إلى حصن حتا.

هذا واستغل بعض الدراجين الأيام القليلة التي سبقت انطلاقة طواف الإمارات للتدرب في مضمار القدرة للدراجات الهوائية الوجهة الأولى لممارسة هذه الرياضة في دبي، ومن بينهم البريطاني كريس فروم دراج فريق أيوس الذي نشر صوراً له على حسابه عبر «تويتر» وهو يتدرب في هذه المنطقة، ويستمتع بأشعة الشمس الدافئة معلقاً عليها: «الخروج في رحلة سهلة قبل طواف الإمارات».

وعبر فروم قبل انطلاق السباق أنه سعيد بالتواجد في الإمارات؛ للمشاركة في السباق لأول مرة، وقال: تمنيت المشاركة في النسخة الماضية؛ لكن لم أستطع بعد حادثة السقوط في يونيو/حزيران الماضي، ابتعدت عن السباقات منذ 8 شهور، أنا سعيد جداً بالعودة والتواجد هنا، وأتمنى أن أكون على المستوى السابق، بالتأكيد لن أفوز خلال هذا الأسبوع، لقد مررت بفترة صعبة خلال الشهور الثمانية الماضية، وهدفي تحقيق بداية مبكرة في الموسم الحالي، وسعيد للغاية بحصولي على فرصة أخرى للعودة إلى المضمار.