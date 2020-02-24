برشلونة يتقدم ريال مدريد بنقطتين قبل موقعة «الكلاسيكو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مني ريال مدريد بخسارته الثانية هذا الموسم عندما سقط أمام مضيفه ليفانتي صفر-1 فتنازل عن الصدارة قبل الكلاسيكو المرتقب الأحد المقبل أمام غريمه التقليدي برشلونة العائد إلى الريادة بفضل قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب سوبر هاتريك في الفوز الكبير على ضيفه إيبار 5-صفر بعد صيام دام 398 دقيقة في الليجا، على ملعب كامب نو في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهي الخسارة الثانية لريال مدريد هذا الموسم بعد الأولى أمام ريال مايوركا، وجاءت بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه المتواضع سلتا فيغو 2-2 في المرحلة الماضية، فتراجع إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 53 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة.

وكرر ليفانتي ما فعله مع برشلونة عندما تغلب عليه 3-1 في المرحلة الثانية عشرة، ونجح خوسيه لويس موراليس في تسجيل هدف الفوز بتسديدة قوية بيسراه من زاوية صعبة وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس كورتوا (79).

وعلق المدافع داني كارفاخال على الخسارة قائلاً «دفعنا ثمن إهدار العديد من الفرص في الشوط الأول، كما أننا لم نتحل بالنجاعة في الثلث الأخير من الملعب».

وأضاف: علينا أن نعمل خلال هذا الاسبوع والا نتراخى ونفكر أولًا في مباراة دوري الأبطال وأن نقدم مباراة كبيرة أيضاً ومن ثم نفكر بعدها في الكلاسيكو.

ونال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الكثير من الانتقادات بالنظر إلى الفرص السهلة التي أهدرها، وكتبت صحيفة ماركا: «وجد المدرب الفرنسي زيدان نفسه بدون مهاجمٍ سفاح، لأن بنزيمة ليس كذلك، قام زيزو بملء الوسط بالفنانين الذين لم يجدوا من يترجم سيطرتهم إلى أهداف».

عرض ميسي

وفي المباراة الثانية على ملعب كامب نو، سجل ميسي أهدافه في الدقائق 14 و37 و40 و87 معززاً صدارته لائحة الهدافين برصيد 18 هدفاً، فيما سجل البرازيلي أرثر (89) الهدف الخامس.

وصام ميسي عن التهديف منذ هدف الفوز على غرناطة (1-صفر) في الدقيقة 76 في المباراة الأولى للمدرب الجديد كيكي سيتيين مع النادي الكتالوني.

وعلق سيتيين على إنجاز ميسي قائلًا «يفعلها منذ 14 أو 15 عاماً وسيواصل فعلها، إنه دائماً متواجد، إذا لم يكن بأهدافه فبتمريراته الحاسمة، لذلك هو أفضل لاعب في العالم، لأنه يجد الحلول التي لا يستطيع آخرون إيجادها».

وحيا نادي إيبار النجم الأرجنتيني الذي هز شباكهم 20 مرة في تغريدة على حسابه تويتر «إنك تجعلنا نعاني، لكن لا يمكننا أن نفعل شيئًا سوى الوقوف والتصفيق لك».

وهو الفوز الرابع توالياً لبرشلونة وجاء في توقيت مناسب كون ميسي ورفاقه مطالبين بمواجهة مضيفهم نابولي الإيطالي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحطوا الرحال بملعب سانتياغو برنابيو الأحد المقبل لخوض الكلاسيكو أمام النادي الملكي.

وكانت الليلة تاريخية لميسي، حيث نجح على مر مسيرته مع نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين في المشاركة بأكثر من 1000 هدف.

ورفع ميسي رصيده إلى 696 هدفاً بالإضافة إلى 306 تمريرة حاسمة بإجمالي 853 مباراة خاضها بقميص برشلونة ومنتخب بلاده ليصل إلى 1002 هدف ساهم بها ليصبح اللاعب الوحيد الناشط في الملاعب حتى الآن الذي يحقق هذا الإنجاز.