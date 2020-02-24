انطلاق البطولة الوطنية لمسابقات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي



تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، انطلقت، أمس، في أبوظبي، فعاليات الدورة السادسة من البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 2020، وتنظمها وزارة التربية والتعليم على مدى ثلاثة أيام، ويتنافس فيها 1789 طالباً وطالبة من مختلف الحلقات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، للفوز في 28 مسابقة.

وتفقد حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، خلال اليوم الأول، الابتكارات التي عرضها الطلبة المشاركون في المسابقات، واستمع منهم، إلى شرح عن آلية عمل هذه الابتكارات. وتتضمن سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 28 فئة ضمن البطولات الوطنية والعالمية، وهي (VEX) للروبوت، و ROV للغواصات، و FIRST للروبوت، وFIRST للروبوت، وRobocup Jr للروبوت، وHGP للسيارات، وFWT للطائرات، والابتكار الإبداعي، والمبرمج الصغير.

وأوضح خلفان المراشدة، مدير إدارة تطوير مهارات الطلبة في الوزارة، أن البطولة تؤهل الطلبة الفائزين لتمثيل دولة الإمارات في 10 مسابقات عالمية، تعقد على مدار عام 2020 في الولايات المتحدة، وأستراليا، والبرازيل، وفرنسا، واليابان، وهولندا، و4 مسابقات عربية تعقد جميعها في جمهورية مصر العربية. مشيراً إلى أن البطولة استقطبت 7 آلاف و144 طالباً وطالبة، خاضوا تصفيات تأهل فيها 1789 طالباً وطالبة للتنافس في البطولة الوطنية المرتقبة. واستفاد الطلبة من جلسات الإعداد والتدريب التي بلغ مجموعها 3 آلاف، و 918 ساعة، قضوها في المراكز التخصصية والمعسكرات المغلقة، كما استحدثت 3 مسابقات لأول مرة في البطولة، تستهدف طلبة الإعدادية والثانوية. وتشمل السيارات الهيدروجينية، والغواصات الذكية التي يشارك فيها 23 فريقاً، وتسهم في تعليم الطلبة كيفية بناء الغواصات هندسياً، والتحكم فيها من بعد، والطائرات من دون طيار، (الدرون)، التي تضم 5 فرق، وتعلم الطلبة برمجة الطائرة، وقيادتها، والتحكم فيها عن بعد.



ابتكارات الذكاء الاصطناعي

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وشهدت البطولة استعراض عشرات الابتكارات التي توظف الذكاء الاصطناعي في القيام بمهام وخدمات لوجستية، من ضمنها ابتكار شارك فيه 6 طلبة من «مدرسة أبو كرية» الثانوية بمدينة العين، عن مسابقة الغواصات، وتضمن غواصة ذكية تسهم في استكشاف الحياة البحرية، وتحديداً مراقبة الشعاب المرجانية، وتنظيف قاع البحر، ويتحكم فيها عن بُعد. كما عرضت 6 طالبات من مدرسة الواحة الإعدادية في دبي، مجسم غواصة ذكية صديقة للبيئة، وهي متعددة الاستخدامات، حيث تخدم البيئة البحرية في رصد المخلفات البلاستيكية التي تقضي على الأسماك، والمجال العسكري، كالكشف عن وجود سفن أو غواصات قرصنة، حيث يمكنها أن تمتد لتغطي 100 متر تحت الماء.

روبوت يعمل بالبلوتوث

وابتكر 3 طلاب من مدرسة الهيلي الثانوية في العين، المشاركين في فئة مسابقة الروبوت، روبوتاً يمكن تحريكه وتوجيهه وفق حركة اليد، يستخدم في النقل وأداء الأعمال الشاقة، في الأماكن الخطرة والمصانع، ويعمل الروبوت بتقنية «البلوتوث»، والواي فاي. كما أنه سيطور ليعمل بالطاقة الشمسية، وسيزود بكاميرات استطلاع، ليستخدم في البحث والإنقاذ في المناطق الجبلية والخطرة وأماكن الحرائق.



مدينة أصحاب الهمم



وابتكرت 3 طالبات من المرحلة الإعدادية في مدرسة السلمة للتعليم الأساسي والثانوي في أم القيوين، شاركن في مسابقة الإبداع التكنولوجي، مجسماً لمدينة أصحاب الهمم الذكية.