مدرسة السنع تنظم أولى أمسيات شما للشعر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مدرسة القهوة والسنع، تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أولى أمسيات شما للشعر بمشاركة نخبة من شعراء الشعر النبطي، وذلك على مسرح كلية فاطمة للعلوم الصحية في العين.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمة لها في افتتاح الأمسية أن الشعر يمثل العلاقة الأسمى في علاقة الإنسان باللغة، وأن الكثير من ثقافتنا العربية تناقلناها عبر الزمن من خلال تناقل النصوص الشعرية الشفاهية، التي تراكمت وأصبحت موروثاً كاشفاً لمفردات الثقافة والفكر والمعرفة، في المنطقة العربية عامة، وفي الإمارات خاصة.

وقالت: «القصيدة ترسم لنا خريطة لقدرات الإبداع لدى الشعراء، وقدرة المجتمع على إدراك جماليات الفكر المسطور في أبيات القصيدة، ولأن الشعر هو جزء أصيل في موروثنا وهويتنا، كان حرصي على أن يكون له صداه في فضاء فعالياتنا الفكرية والثقافية، بمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي».

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شارك في الأمسية كل من الشاعرة مريم النقبي والشاعرة ماجدة الجراح والشاعر أحمد المقبالي، وأدار الأمسية الشاعر خلفان بن نعمان الكعبي.

وتألق الجميع في نثر قصائدهم بحروف الشعر النبطي الأصيل، وتنافسوا في إلقاء القصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن والقيادة الرشيدة، كما تنوعت الموضوعات التي تم تقديمها ما بين العتاب والغزل، والمدح والحنين وغيرها.

وثمن الشعراء جهود الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في مجالات الأدب والثقافة، واهتمامها بالموروث الأصيل من خلال دعمها لمشروع مدرسة القهوة والسنع منذ أن أطلقتها عام 2011 م حتى الآن.

وكرمت إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، الشعراء وإدارة كلية فاطمة للعلوم الصحية.