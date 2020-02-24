بنك الاستثمار راعٍ ذهبي لفعاليات «الشارقة للفنون» خلال 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت مؤسسة الشارقة للفنون وبنك الاستثمار، أمس، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال توحيد جهود الطرفين المتبادلة، وتنفيذ مبادرات متنوعة من شأنها الارتقاء والنهوض بمعارف وثقافة أجيال المستقبل.

وقع المذكرة كل من الشيخة نوار القاسمي نائب رئيس المؤسسة، ولويد مادوك الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في الشارقة، بحضور عدد من المديرين ورؤساء الأقسام من كلا الطرفين.

وقالت الشيخة نوار القاسمي: يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع البنك باعتباره من المؤسسات الرائدة في الشارقة، بحيث يكون راعياً ذهبياً لمجموعة من أنشطتنا ومعارضنا التي نقيمها على مدار عام 2020، مثل برامجنا التعليمية، والسينمائية.

وأضافت: نسعى عبر هذه الشراكة لرفد الساحة الثقافية والفنية في الإمارات بمزيد من الفعاليات التي من شأنها تحفيز الطاقات الإبداعية لدى كافة أفراد المجتمع بمختلف توجهاتهم وفئاتهم العمرية، وترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع.

وأعرب لويد مادوك عن سعادته بهذه الشراكة التي تعكس حرص مؤسسة الشارقة للفنون ممثلة بالشيخة حور القاسمي على عقد شراكات فعالة بشكل مستمر مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تمكين القطاع الفني الثقافي في الدولة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يصبّ في مصلحة بناء الفرد وتعزيز إمكاناته العلمية والمعرفية والثقافية، والحرص على تحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال تضافر جهود المؤسستين. وجرى الاتفاق على تنظيم ورش عمل مشتركة لموظفي البنك تعمّق لديهم الوعي المعرفي والثقافي، وتعزز من قيم العمل التطوعي وتبرز أهميته على صعيد المجتمع والأفراد.