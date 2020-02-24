جامعة الإمارات تستعد لإطلاق قمرها الصناعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:راشد النعيمي



أعلن «المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء» بجامعة الإمارات عن البدء في مشروع بناء 4 مستشعرات مبتكرة على متن القمر الصناعي المصغر، والذي ستطلقه الجامعة، وسيتم تصميمه في المركز، وتختص المستشعرات المبتكرة بالاحتباس الحراري والزراعة والمناخ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مع الفائزين بالمسابقة الدولية «مجتمع علوم الأرض والاستشعار عن بُعد»؛ (GRSS) والتي أطلقها المركز بالتعاون مع «معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين»؛ (IEEE)، في يوليو/‏تموز 2019؛ لتطوير قمر صناعي كامل.

وأشار الدكتور خالد الهاشمي مدير «المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء» بالجامعة، إلى أنه تمت مراجعة مفهوم المهمة، وجرى عرض الأفكار الفائزة في ورشة عمل (IEEE) للمهنيين الشباب، بينما ستتم خلال العام الجاري مراجعة التصميم الأولي لجميع أنظمة القمر الصناعي، والتي يجب أن تتوافق مع النماذج الأولية للمستشعرات.

وأضاف: إنه بعد المراجعة الأولية بقرابة 8 شهور سنصل إلى مراجعة التصميم الحرج؛ حيث يجب أن تتوافق جميع التصاميم والمواصفات والمتطلبات كلياً مع أهداف المهمة الفضائية؛ للبدء في التركيب، والدمج والاختبار على مستوى القمر الصناعي.